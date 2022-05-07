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لبنان

بيان توضيحي لـ"الاتصالات" و"أوجيرو" حول انقطاع الاتّصال موقّتًا مع أقلام اقتراع بالخارج.. هذا ما جاء فيه

Lebanon 24
07-05-2022 | 09:57
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بعد تناقل وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمكتوبة عن لسان مسؤولين في وزارة الخارجية والمغتربين خبر مفاده أن الاتصال انقطع لفترة من الوقت مع عدد من أقلام الإقتراع في الخارج بسبب ضعف الشبكة الوطنية، أوضحت وزارة الإتصالات وهيئة أوجيرو ما يلي:
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إن كل من وزارة الإتصالات وهيئة أوجيرو كانتا تتابعان مجرى سير العملية الإنتخابية لحظة بلحظة فيما يتعلق بالجزء التقني الخاص بالإنترنت. وفور تناقل الخبر أعلاه على وسائل الإعلام باشرت الفرق الفنية بالتحقق من الأمر علماً أنه لم يردهما تبليغ عن أي عطل. 
فتبين وكما يظهر في المستند المرفق أن خدمة الإنترنت فائقة السرعة والمزودة بها وزارة الخارجية والمغتربين عبر شبكة الألياف الضوئية لم تتوقف إطلاقاً وأن المشكلة التقنية التي طرأت مصدرها وزارة الخارجية والمغتربين نفسها.
فاقتضى التوضيح.
 
 
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