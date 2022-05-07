عشية الانتخابات في ألمانيا... ماذا قال السفير مصطفى أديب لـ"لبنان24"؟

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عشية انتخابات المغتربين في ألمانيا، أكد السفير اللبناني في برلين مصطفى أديب لـ"لبنان 24" أن "هناك في ألمانيا 16171 ناخبًا مسجلين يتوزعون على 20 مركزًا في كل ألمانيا، 3 منها في برلين"، مشيرًا إلى أن هناك 51 قلمًا".ويتوزع الناخبون المسجلون وفق أديب طائفيًا بين 10 آلاف ناخب من الطائفة الشيعية، فيما يتوزع الـ6 آلاف الباقون على الطوائف الأخرى.وشكر أديب السلطات الألمانية على تسهيلها افتتاح 20 مركزًا لتسهيل الاقتراع على اللبنانيين في مراكز قريبة منهم، وقال: " لقد أصدرنا أكثر من 500 تصريح لمندوبي اللوائح والمرشحين، وهذه العملية الانتخابية ستكون منقولة مباشرة عبر وزارة الخارجية، وستفتح صناديق الاقتراع منذ السابعة صباح الأحد ولغاية العاشرة مساء بتوقيت ألمانيا".ودعا أديب "كافة المنتشرين المسجلين إلى المشاركة في الانتخابات التي هي استحقاق دستوري مهم جدًّا"، آملًا في أن يشكل انطلاقة جديدة للبنان واللبنانيين.وفيما كان عدد المسجلين في الدورة الماضية نحو 8700 ناخبًا وبلغت نسبة الاقتراع 52%، توقع أديب أن يكون الإقبال أكبر في هذه الدورة.