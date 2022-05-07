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لبنان

تفجير قذيفة قديمة العهد كانت ضمن حمولة خردة في مرفأ صيدا

Lebanon 24
07-05-2022 | 10:29
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سمع في مدينة صيدا، بعد ظهر اليوم، صوت دوي قوي، ولا سيما عند الكورنيش البحري جنوبي المدينة، ليتبين لاحقا انه ناجم من قيام  فوج الهندسة في الجيش بتفجير قذيفة قديمة العهد من عيار 120 ملم، كانت ضمن حمولة خردة حديد لاحدى البواخر في مرفأ صيدا.
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