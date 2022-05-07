"حركة" شهدها سوق الدولار مؤخراً.. ماذا جرى؟

شهدت السوق الموازية خلال الأيام القليلة الماضية، ازدياداً في عرض الدولار، إذ بادر مواطنون مؤخراً إلى بيع كميات من العملة الصعبة في السوق.



Advertisement مع هذا، فقد تبيّن أيضاً أن هناك مرشحين بادروا أيضاً إلى دفع أموال بالدولار للعديد من الجهات التي يتعاملون معها وتحديداً المندوبين. مع هذا، فقد تبيّن أيضاً أن هناك مرشحين بادروا أيضاً إلى دفع أموال بالدولار للعديد من الجهات التي يتعاملون معها وتحديداً المندوبين.



وقال أحد الصرافين لـ"لبنان24" إنّ تجار السوق الموازية وجدوا طرحاً للدولار في السوق، الأمر الذي انعكس هبوطاً في سعره مؤخراً، وأضاف: "خلال فترة الأعياد، ازدادت عملية بيع الدولار أيضاً من قبل المواطنين العاديين، في حين أن الطلب على الليرة ازداد بكثافة".