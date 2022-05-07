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لبنان

"حركة" شهدها سوق الدولار مؤخراً.. ماذا جرى؟

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
07-05-2022 | 11:23
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شهدت السوق الموازية خلال الأيام القليلة الماضية، ازدياداً في عرض الدولار، إذ بادر مواطنون مؤخراً إلى بيع كميات من العملة الصعبة في السوق.

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مع هذا، فقد تبيّن أيضاً أن هناك مرشحين بادروا أيضاً إلى دفع أموال بالدولار للعديد من الجهات التي يتعاملون معها وتحديداً المندوبين. 

وقال أحد الصرافين لـ"لبنان24" إنّ تجار السوق الموازية وجدوا طرحاً للدولار في السوق، الأمر الذي انعكس هبوطاً في سعره مؤخراً، وأضاف: "خلال فترة الأعياد، ازدادت عملية بيع الدولار أيضاً من قبل المواطنين العاديين، في حين أن الطلب على الليرة ازداد بكثافة".

وحالياً، فإن سعر الدولار يشهدُ استقراراً نسبياً في السوق الموازية، وهناك توقعات بعدم انخفاضه إلى ما دون الـ24 ألف ليرة من الآن وحتى يوم الانتخابات النيابية.


المصدر: خاص "لبنان 24"

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