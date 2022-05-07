Advertisement

لبنان

"ثقب" في أحد الأكياس... هكذا وصلت صناديق الإقتراع من قطر اليوم

Lebanon 24
07-05-2022 | 13:34
A-
A+
Doc-P-949859-637875524866964512.png
Doc-P-949859-637875524866964512.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
وصلت مساء اليوم الى مبنى DHL في مطار رفيق الحريري الدولي- بيروت، طائرة قطرية تنقل على متنها سبعة عشر صندوقا لأصوات اللبنانيين الذين اقترعوا امس الجمعة في دولة قطر، وذلك بحضور مدير المغتربين في وزارة الخارجية اللبنانية هادي الهاشم وأسامة الحايك من مديرية الشؤون السياسية في وزارة الداخلية. وقد تم تسطير محضر والتأكد من وجود الاختام على الصناديق التي كتب عليها وزارة الخارجية والمغتربين- لبنان الحقيبة السياسية.
Advertisement

ثم تم نقل الصناديق بواسطة مركبة تابعة لشركة DHL وبمواكبة امنية لسرية تابعة لقوى الأمن الداخلي الى مصرف لبنان، مع الاشارة الى الاشراف والمتابعة من قبل الاجهزة الامنية المعنية في المطار من جهاز أمن المطار في الجيش والامن العام وقوى الأمن الداخلي والجمارك.

وأشار مدير المغتربين الى وصول تسعة أكياس مختومة تضم سبعة عشر صندوقا. مشيرا الى حسن سير العملية الانتخابية في قطر، ونوه بجهود الاجهزة الامنية المعنية في المطار.

ولفت الهاشم الى وجود "ثقب" في احد الاكياس، وقد تم تسطير محضر بذلك والقاضي  المسؤول على هيئة الاشراف على الانتخابات سيقرر مصيره يوم الخامس عشر من ايار.
ولفت الى ان وزارة الخارجية تقوم بكل مهامها على اكمل وجه.

وستصل نهار الاثنين المقبل الصناديق من سبع دول عربية جرت فيها الانتخابات يوم أمس.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
01:13 | 2022-05-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:43 | 2022-05-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:31 | 2022-05-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:03 | 2022-05-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:00 | 2022-05-07 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
16:55 | 2022-05-07
16:24 | 2022-05-07
15:05 | 2022-05-07
14:52 | 2022-05-07
14:47 | 2022-05-07
14:07 | 2022-05-07
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website