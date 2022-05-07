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لبنان

توقيف شخصين في بئر حسن.. اليكم ما أعلنه الجيش

Lebanon 24
07-05-2022 | 12:51
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 صدر عن قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه، البيان الآتي:‏

بتاريخ 6 / 5 / 2022 اوقفت دورية من مديرية المخابرات في محلة شارع السفارات- بئر حسن المواطنين (م.ف) و(ا.ع) أثناء محاولتهما القيام بأعمال السرقة في أحد المباني في المحلة. وهما مطلوبان بجرم تشكيل عصابة وسرقة دراجات نارية، تعاطي المخدرات، إطلاق نار، بيع وشراء دراجات نارية مسروقة، ولقيام الأول بالإتجار بالاسلحة الحربية وقد ضبط بحوزته مسدس حربي.
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بوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص.
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