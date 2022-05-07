حالتا وفاة بكورونا في لبنان.. ماذا في الاصابات؟

أعلنت وزارة الصحة العامة في تقريرها اليومي تسجيل 100 وإصابتين جديدتين بفيروس كورونا رفعت العدد التراكمي للحالات المثبتة الى 1097492 ، كما تم تسجيل حالتي وفاة ".

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