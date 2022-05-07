Advertisement

لبنان

حالتا وفاة بكورونا في لبنان.. ماذا في الاصابات؟

Lebanon 24
07-05-2022 | 12:54
A-
A+
Doc-P-949869-637875501782837730.jpg
Doc-P-949869-637875501782837730.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أعلنت وزارة الصحة العامة في تقريرها اليومي تسجيل 100 وإصابتين جديدتين بفيروس كورونا رفعت العدد التراكمي للحالات المثبتة الى 1097492 ، كما تم تسجيل حالتي وفاة ".
 
Advertisement
مواضيع ذات صلة
جديد كورونا في لبنان.. إليكم آخر الأرقام
lebanon 24
08/05/2022 00:07:24 Lebanon 24 Lebanon 24
جديد كورونا في لبنان.. إليكم آخر الأرقام
lebanon 24
08/05/2022 00:07:24 Lebanon 24 Lebanon 24
حالة وفاة واحدة بكورونا في لبنان.. ماذا عن الإصابات؟
lebanon 24
08/05/2022 00:07:24 Lebanon 24 Lebanon 24
جديد كورونا في لبنان.. إليكم آخر الأرقام
lebanon 24
08/05/2022 00:07:24 Lebanon 24 Lebanon 24

كورونا

لبنان

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
01:13 | 2022-05-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:43 | 2022-05-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:31 | 2022-05-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:03 | 2022-05-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:00 | 2022-05-07 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
16:55 | 2022-05-07
16:24 | 2022-05-07
15:05 | 2022-05-07
14:52 | 2022-05-07
14:47 | 2022-05-07
14:07 | 2022-05-07
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website