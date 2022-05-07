رسالة من وزير الداخلية إلى المغتربين.. ماذا فيها؟

وجّه وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي رسالة إلى المغتربين، عشية انطلاق عملية الاقتراع في الدول الغربية والأجنبية والإمارات والمغرب، وكتب عبر "تويتر": صَوّت… وشوف حالَك بلبنان".

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