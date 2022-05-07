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لبنان
في طرابلس.. إطلاق نار وسقوط جريح
Lebanon 24
07-05-2022
|
13:06
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أقدم المدعو "ع.ق.ع." (سوري الجنسية) على إطلاق النار من مسدس حربي باتجاه ابن عمه "ع.س.ع." في محلة القبة - طرابلس، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان24" في الشمال.
وأسفر الحادث عن إصابة الأخير بقدمه، فيما فر مطلق النار إلى جهة مجهولة.
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