في طرابلس.. إطلاق نار وسقوط جريح

أقدم المدعو "ع.ق.ع." (سوري الجنسية) على إطلاق النار من مسدس حربي باتجاه ابن عمه "ع.س.ع." في محلة القبة - طرابلس، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان24" في الشمال.

وأسفر الحادث عن إصابة الأخير بقدمه، فيما فر مطلق النار إلى جهة مجهولة.