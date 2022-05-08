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لبنان
الحريري على قراره.. والى واشنطن بعد الانتخابات؟
Lebanon 24
08-05-2022
|
22:31
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كتبت ميسم رزق في" الاخبار": لا يزال الرئيس سعد الحريري حتى الآن مصمماً على عدم التراجع عن قراره بمقاطعة الانتخابات النيابية ، ويؤكد مقربون منه أن "كل ما تردد عن عودة قريبة له الى بيروت لدعوة الطائفة السنية علناً إلى التصويت كلام تضليلي ويدخل في إطار الحملة عليه»، أو «المراهنة على ضغط خارجي لتغيير موقفه"، مشددين على أن "لا عودة عن قراره".
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وبحسب "الأخبار" فان الحريري سيزور الولايات المتحدة بعد الانتخابات لحضور مناسبة عائلية، وأنه سيعقد على هامش الزيارة لقاءات مع مسؤولين في الكونغرس الأميركي بناءً على طلبه. وأكدت مصادر مطلعة أن "هناك مواعيد رسمية وأن الحريري طلب لقاء مع وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن في حال كانَ ذلك متاحاً». أوساط سياسية بارزة قرأت الزيارة من جانب سياسي، معتبرة أن "إعطاء الحريري مواعيد للقاءات رسمية هو رسالة للرياض أولاً"، علماً بأنه "كانَ قد طلب مواعيد مماثلة من باريس، لكنه لم يلقَ تجاوباً". وقالت الأوساط إن "الحريري قد يستغل هذه الزيارة لإحياء دوره السياسي"، وخصوصاً إذا "كانت نسبة التصويت السنّي منخفضة في الانتخابات، ما يؤكد أنه لا يزال يحتلّ مركز الزعامة السنّية".
اضافت"اتت نتيجة التصويت في المملكة العربية السعودية مخيّبة للآمال. إذ اقترع حوالي 50 في المئة من المسجلين في المملكة (معظمهم من الطائفة السنية)، متراجعة عمّا سجّلته عام ٢٠١٨ (حوالي ٦٤ في المئة)، ما فسّره البعض تضامناً مع الحريري وخلق مخاوف من تكرار هذا المشهد الأحد المقبل، الأمر الذي يفسّر حالة التوتر الشديد التي ظهر بها رئيس لائحة "بيروت تواجه" المرشح خالد قباني خلال لقاء انتخابي!
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