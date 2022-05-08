أحمد الحريري في المنية بعيدا من "الاضواء".. واستقالات متوقعة من لائحة بهاء في بيروت

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ذكرت "الأخبار" أن الأمين العام ل" تيار المستقبل" أحمد الحريري زار مدينة المنية السبت الماضي، بعيداً من الأضواء، والتقى شخصيات ومفاتيح انتخابية داعياً إياها إلى التصويت لمرشحين معيّنين. ولم يُعرف ما إذا كانت الزيارة منسّقة مع الرئيس الحريري ضمن "خطة" لدعم مرشحين معيّنين يشكلون نواة كتلة نيابية للمستقبل في البرلمان المقبل، أم أن الأمين العام "فاتح على حسابو في دعم مرشحين تجمعهم به مصالح بعيدة عن الانتخابات"، كما يتهمه خصومه.وبحسب المعلومات، وصل الحريري إلى المنية ليل السبت حيث التقى المرشح أحمد الخير، وفعاليات ومخاتير ومفاتيح انتخابية طالباً منهم دعم الأخير في معركته.وبحسب" الاخبار" ايضا فان الأزمات تعصف بلائحة "لتبقى بيروت" المدعومة من رجل الأعمال بهاء الحريري، والأرجح أن أعضاءها لن يقووا على مجابهتها. إذ تتردّد معلومات عن احتمال إعلان بعض مرشحي اللائحة انسحابهم في اليومين المقبلين، وفي مقدمهم رئيسها أحمد مختار ومحافظ بيروت السابق نقولا سابا.ويفكّر بعضهم جدياً بإعلان انسحابه خصوصاً بعدما صارت استقالة مختار وسابا في حكم الواقعة خلال الساعات المقبلة. بالتالي، "فرطت" اللائحة فعلياً، على أن تتلاحق الاستقالات كما هو متوقع في الأسبوع الأخير قبل الانتخابات. وتضم اللائحة إلى جانب مختار وسابا: العميد دلال الرحباني، سمير الحلبي، إياد مرعي، محمد شهاب، خلود وتار، فؤاد الديك ورشا عيتاني.أعلنت المرشّحة على لائحة "الاستقرار والإنماء" المدعومة من بهاء الحريري في طرابلس ديما ضنّاوي انسحابها من المعركة بسبب "الفوضى الداخلية وسوء الإدارة وانتهاك الكرامات". وحذت زميلتها على اللائحة سوسن كسحة حذوها، متهمّة حركة "سوا للبنان" بأنّها "أتت بمشروع للإنسان والوطن لم نرَ من مضمونه أيّ بادرة تثبت بأنّهم فعلاً مع المساواة، وتحفيز المرأة، وضد التمييز، بل العكس تماماً، فما عانيته من تمييز علني وتفرقة وإجحاف واضح للعيان منذ البداية، كان من أهم أسباب انسحابي"، لافتة إلى "انتشار رائحة فساد، وتقاسم الأموال المخصّصة للحملة الانتخابية (...) وقد وجدت نفسي في مكان لا يشبهني".