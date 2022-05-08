تصعيد متدرج في خطابات نصرالله.. وكلمة لبري غدا

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تتجه الأنظار اليوم إلى خطاب الأمين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصرالله في المهرجان الانتخابي الذي يقيمه "الحزب" في مدينة صور، حيث توقعت مصادر مطلعة أن يصب خطاب نصرالله اليوم، كما الخطاب المرتقب له غداً في الضاحية الجنوبية لبيروت، في إطار "شد العصب الحزبي والطائفي وتجييش القواعد الشعبية لرفع نسبة الإقبال على صناديق الاقتراع"، متوقعةً أن يبلغ خطاب نصرالله الانتخابي مداه التصعيدي خلال إطلالاته المتتالية، من الجنوب وبيروت وصولاً إلى البقاع نهار الجمعة المقبل، في سبيل حضّ ناخبيه على وجوب "الالتزام التام بالتصويت للوائح الثنائي الشيعي وحلفائه على اعتبار أنّ المعركة الانتخابية الراهنة هي معركة مصيرية بالنسبة للمقاومة وسلاحها في مواجهة أجندات خارجية معادية لمحور الممانعة في لبنان والمنطقة"، وفق ما كتبت صحيفة" نداء الوطن".ويوجّه رئيس مجلس النواب نبيه بري، عند الساعة الخامسة من مساء غد كلمة إلى اللبنانيين، يتطرّق فيها إلى مختلف العناوين والمستجدات، لا سيما الاستحقاق الانتخابي.