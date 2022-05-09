مجلس الوزراء صباح الخميس في القصر الجمهوري .. وإطلالة اعلامية مرتقبة لرئيس الحكومة

سيعقد مجلس الوزراء جلسته ما قبل الاخيرة صباح الخميس المقبل ١٢ الجاري في القصر الجمهوري، على ان تكون الجلسة الوداعية الخميس الذي يلي في التاسع عشر من أيار قبل ان تدخل الحكومة مرحلة تصريف الاعمال بانتهاء ولاية المجلس النيابي الحالي.

ومن المقرر أن يكون جدول اعمال الجلستين الاخيرتين حافلا بالمسائل الاساسية ماليا واداريا، اضافة الى تقييم الانتخابات النيابية.

وستكون لرئيس الحكومة منتصف هذا الاسبوع اطلالة اعلامية جديدة يتناول فيها مجمل الملفات.

وكان البارز في مواقف رئيس الحكومة أمس ما اعلنه من وزارة الخارجية حيث قال: "التغيير هو في قدرة مجلس النواب الجديد على الإسراع في انتخاب رئيس جديد للمجلس وتسمية رئيس جديد للحكومة والاسراع في عملية التشكيل والاهم ان يواكب المجلس الجديد عمل الحكومة في ظل التحديات الكبيرة، فيتكامل عمل المجلس النيابي الجديد والحكومة الجديدة لانهاء المسائل الاساسية والاصلاحات المطلوبة لتبدأ من ثم نهضة لبنان".