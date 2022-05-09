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لبنان

صناديق الاقتراع اقفلت.. ماذا في النسب؟

Lebanon 24
09-05-2022 | 01:08
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انتهت عملية اقتراع المغتربين اللبنانيين مع اقفال آخر الصناديق في الولايات المتحدة وكندا.
المدير العام للمغتربين في وزارة الخارجية السفير هادي هاشم أعلن في حديث عبر الـMTV الى ان نسبة الإقتراع العامة بلغت حوالى 60 في المئة في مختلف القارات واصفاً الرقم بالممتاز.
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وقال: "المنتشرون أثبتوا عن وطنية عالية وتعلّقهم بلبنان."
 
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