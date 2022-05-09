20
o
بيروت
28
o
طرابلس
21
o
صور
21
o
جبيل
21
o
صيدا
21
o
جونية
21
o
النبطية
20
o
زحلة
20
o
بعلبك
21
o
بشري
21
o
بيت الدين
22
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
رياضة
صحة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
رياضة
صحة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
أزمة شح المياه ستبدأ باكرا والمازوت أبرز الاسباب
أيسر نور الدين Aysar Nour el Dine
|
Lebanon 24
09-05-2022
|
01:30
A-
A+
photos
0
A+
A-
أثناء إصلاح أحد الأعطال على شبكة المياه في قضاء عاليه التابعة لمؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان، وجه العمال عبارة لأحد المواطنين مفادها "تحضروا لتقنين المياه في الفترة المقبلة". وفور تلقف هذه العبارة "وقع الهم بركاب" المواطنين، بعد تداولها ليس لأنهم لم يشهدوا سابقًا شحا في المياه خصوصا خلال موسم الصيف بل لأن باتوا يدفعون "إللي فوقن وإللي تحتن" لتسديد حسابات نقليات المياه.
وتصل كلفة نقلية المياه حاليًّا إلى حدود 400 ألف ليرة بسبب الارتفاع المتواصل لأسعار المازوت والمستويات العالية لسعر صرف الدولار في السوق الموازية، وهو ما يثقل كاهل العائلات بالأخص الكبيرة منها والتي تستهلك كمية لا يستهان بها من المياه.
رئيس دائرة عاليه في مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان يونس الجرماني أشار لـ"لبنان24" إلى أن "شح المياه متوقف على قوة النبع الذي تتغذى منه المناطق"، موضحًا أن "هناك مناطق تتغذى من جراء الجاذبية ولا تحتاج لتشغيل محطة الضخ بينما هناك مناطق أخرى تتغذى من خلال ضخ المياه، وحين يتوفر المازوت ويتم تشغيل محطة الضخ لتغذية المناطق التي لا تصل إليها المياه عن طريق الجاذبية تخف بطبيعة الأحوال تغذية المناطق الأخرى".
وقال إن "حاليًّا المياه متوفرة ولكن بنسبة أقل ب30% مقارنة بالعام الماضي من نفس الفترة وذلك لأن شهر نيسان كان حارًا وبطبيعة الحال سوف نصل إلى الشح في الأشهر المقبلة".
المشكلة لا تتعلق فقط بموسم الصيف
وفي حين أن موسم الشح في المياه يبدأ عادة تزامنًا مع فصل الصيف، إلا أن المشكلة حاليا لا تتعلق فقط بهذا الأمر، بل تتعداه لأمر يتعلق بتوفر المازوت. وفي هذا الإطار أشار الجرماني إلى أن "المناطق التي تتغذى بالمياه عن طريق محطة الضخ تكون عادة مشكلتها مضاعفة إذ إنه حتى لو كانت المياه متوفرة في الينبوع فهي بحاجة إلى ضخ لتصل إليها وبالتالي إلى مازوت وهذا ما لم يعد متوفرًا كما كانت الحال سابقًا".
وقال: "هناك كارثة في موضوع تأمين المازوت فنحن كمؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان لدينا سقف لنصرف على المحروقات، والموازنة التي لدينا لم تعد كافية لتأمين المازوت، ففي الوقت الذي كنا سابقًا قادرين على تأمين كمية معينة من المازوت خلال أسبوع أصبحنا الآن نوفر نفس الكمية خلال شهر بالأخص أن هناك بعض الجهات التي كانت تمول كاليونسيف أوقفت التمويل حاليًّا".
كيف سيكون الوضع في الفترة المقبلة؟
أكد الجرماني أن "المناطق التي تعتمد على مياه الجاذبية واعتادت أن تتغذى بالمياه مرتين في الأسبوع ستصبح المياه متوفرة لديها مرة واحدة في الأسبوع، أما المناطق التي تتغذى عن طريق الضخ فحين يتوفر المازوت سنضطر إلى تعويض خسارتها".
المسؤولية أيضًا على المواطن
وبعيدًا عن مسؤولية شركة مياه بيروت وجبل لبنان بتأمين المياه للمواطنين، أشار الجرماني إلى ضرورة التزام المواطنين بترشيد استهلاك المياه وعدم التعدي على شبكة المياه إذ إن البعض يقوم بضخ المياه إلى منزله عن طريق استخدام مولدات خاصة وهذا ما يؤثر على شبكة المياه ككل ويمنع وصول المياه بشكل جيد إلى المنازل الأخرى، فضلًا عن السرقات المكررة لمحطات المياه"، قائلًا: "إذا لم نشعر أن المياه هي مسؤوليتنا جميعًا فيمكننا أن نعزي أنفسنا هذا العام".
Advertisement
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
ممثلة لبنانية مشهورة تفاجىء متابعيها بثياب السباحة في السعودية... شاهدوا كيف بدت! (صورة)
Lebanon 24
ممثلة لبنانية مشهورة تفاجىء متابعيها بثياب السباحة في السعودية... شاهدوا كيف بدت! (صورة)
14:31 | 2022-05-10
10/05/2022 02:31:15
Lebanon 24
Lebanon 24
بضيافة جيسيكا عازار وزوجها.. اليسا تحتفل بنجاح أغنيتها (صور)
Lebanon 24
بضيافة جيسيكا عازار وزوجها.. اليسا تحتفل بنجاح أغنيتها (صور)
04:00 | 2022-05-10
10/05/2022 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
خطة "التفافية" لجنبلاط.. هكذا "سيقطفُ" الشارع السنّي في الشوف!
Lebanon 24
خطة "التفافية" لجنبلاط.. هكذا "سيقطفُ" الشارع السنّي في الشوف!
05:00 | 2022-05-10
10/05/2022 05:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
ليلى عبد اللطيف بتوقعات جديدة: مُفاجأة كبيرة في بيروت.. وهذا ما قالته عن نتائج الانتخابات النيابية والدولار (فيديو)
Lebanon 24
ليلى عبد اللطيف بتوقعات جديدة: مُفاجأة كبيرة في بيروت.. وهذا ما قالته عن نتائج الانتخابات النيابية والدولار (فيديو)
00:14 | 2022-05-11
11/05/2022 12:14:30
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد ظهورها بـ "توب" شفاف.. ملكة جمال لبنان السابقة بفستان أسود قصير جداً برفقة حبيبها الوسيم! (صور)
Lebanon 24
بعد ظهورها بـ "توب" شفاف.. ملكة جمال لبنان السابقة بفستان أسود قصير جداً برفقة حبيبها الوسيم! (صور)
03:00 | 2022-05-10
10/05/2022 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Your browser does not support the video tag.
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
عن الكاتب
أيسر نور الدين Aysar Nour el Dine
أيضاً في لبنان
02:45 | 2022-05-11
شخصية سياسية تستخدم "اسلوب التخويف"
02:32 | 2022-05-11
نقابة مكاتب السوق: معاودة العمل في 17 الحالي
02:30 | 2022-05-11
عن سابق تصوّر وتصميم... الأحزاب والتيارات تغض النظر عن وجع المواطن
02:30 | 2022-05-11
مرشح يشكو "اختلاس" امواله
02:15 | 2022-05-11
كلام جازم وإستدراكي لعون
02:04 | 2022-05-11
اشكال انتخابي في البقاع الشمالي واطلاق نار
فيديو
ليلى عبد اللطيف بتوقعات جديدة: مُفاجأة كبيرة في بيروت.. وهذا ما قالته عن نتائج الانتخابات النيابية والدولار (فيديو)
Lebanon 24
ليلى عبد اللطيف بتوقعات جديدة: مُفاجأة كبيرة في بيروت.. وهذا ما قالته عن نتائج الانتخابات النيابية والدولار (فيديو)
00:14 | 2022-05-11
11/05/2022 09:51:11
Lebanon 24
Lebanon 24
رصد سمكة التنين الغامضة الأكثر سوادا (فيديو)
Lebanon 24
رصد سمكة التنين الغامضة الأكثر سوادا (فيديو)
14:00 | 2022-05-10
11/05/2022 09:51:11
Lebanon 24
Lebanon 24
ممثلة لبنانية شهيرة تكشف: اقتربت من الموت بسبب جرعة مخدر زائدة! (فيديو)
Lebanon 24
ممثلة لبنانية شهيرة تكشف: اقتربت من الموت بسبب جرعة مخدر زائدة! (فيديو)
05:00 | 2022-05-08
11/05/2022 09:51:11
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact