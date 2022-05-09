ضريبة اضافية على أهالي طلاب المدارس

تبلغ الاهالي، في عدد من المدارس الخاصة، عن تحديد مبلغ من المال لا يقل عن 600 الف ليرة عن كل طالب، تحت مسمى "صندوق دعم الاساتذة" من خارج موازنة المدرسة، ومن دون أن يدخل الأمر في حساباتها، على ان يسدد المبلغ قبل نهاية الشهر الحالي، تحت طائلة دخول الاساتذة في اضراب مفتوح، وانهاء العام الدراسي.

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