بو حبيب يغادر الى بروكسل

غادر صباح اليوم وزير الخارجية والمغتربين عبد الله بو حبيب، بيروت متوجهاً الى بروكسل لترؤس وفد لبنان المشارك في مؤتمر بروكسل "دعم مستقبل سوريا والمنطقة" الذي سيعقد يومي ٩ و ١٠ /٥/٢٠٢٢.

وسيتلو بو حبيب كلمة لبنان في الجلسة العامة يوم ١٠/٥/٢٠٢٢ والتي ستتضمن مواقف مختلفة عن السابق بشأن النزوح السوري. كما سيعقد سلسلة من اللقاءات الثنائية على هامش مشاركته في المؤتمر.

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يتألف الوفد اللبناني من وزير الشؤون الاجتماعية هكتور الحجار وسفير لبنان في بروكسل فادي حاج علي والدبلوماسي من مكتب الوزير بو حبيب يوسف جبر ومستشارة الوزير الحجار عُلى بطرس.