Advertisement

لبنان

بو حبيب يغادر الى بروكسل

Lebanon 24
09-05-2022 | 01:37
A-
A+
Doc-P-950313-637876826883600749.jpeg
Doc-P-950313-637876826883600749.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
غادر صباح اليوم وزير الخارجية والمغتربين عبد الله بو حبيب، بيروت متوجهاً الى بروكسل لترؤس وفد لبنان المشارك في مؤتمر بروكسل "دعم مستقبل سوريا والمنطقة" الذي سيعقد يومي ٩ و ١٠ /٥/٢٠٢٢.
 
وسيتلو بو حبيب كلمة لبنان في الجلسة العامة يوم ١٠/٥/٢٠٢٢ والتي ستتضمن مواقف مختلفة عن السابق بشأن النزوح السوري. كما سيعقد سلسلة من اللقاءات الثنائية على هامش مشاركته في المؤتمر.
Advertisement
 
يتألف الوفد اللبناني من وزير الشؤون الاجتماعية هكتور الحجار وسفير لبنان في بروكسل فادي حاج علي والدبلوماسي من مكتب الوزير بو حبيب يوسف جبر ومستشارة الوزير الحجار عُلى بطرس.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
14:31 | 2022-05-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:00 | 2022-05-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:00 | 2022-05-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:14 | 2022-05-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:00 | 2022-05-10 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
02:45 | 2022-05-11
02:32 | 2022-05-11
02:30 | 2022-05-11
02:30 | 2022-05-11
02:15 | 2022-05-11
02:04 | 2022-05-11
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website