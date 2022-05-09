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لبنان

ما هي آخر نسب تصويت المغتربين؟

Lebanon 24
09-05-2022 | 02:00
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كشف مدير المغتربين في وزارة الخارجية السفير هادي هاشم في حديث الى صوت كل لبنان عن ان حوالي 60% من اللبنانيين المنتشرين المسجلين ادلوا بأصواتهم في السادس والثامن من أيار، مشيراً الى ان الأرقام الرسمية النهائية ستصدر في وقت لاحق.
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وأكد هاشم ان المرحلة الثانية من اقتراع المغتربين التي انطلقت منتصف ليل السبت الاحد انتهت في تمام الساعة الثامنة من صباح اليوم مع اقفال قلم لوس انجلوس في ولاية كاليفورنيا الامريكية، مشيراً الى ان العملية الانتخابية تمت بانتظام.
ولفت هاشم الى ان تقييم العملية الانتخابية من مسؤولية الهيئات الرقابية التي واكبت سيرها وسجلت الملاحظات، مثنياً على جهود السلك الدبلوماسي في هذا المجال.
 
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