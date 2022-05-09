ما هي المخالفات التي سجلتها جمعية LADE؟

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شدد نائب الأمين العام للجمعية اللبنانية من أجل ديمقراطية الانتخابات (LADE)أديب محفوظ على ان المخالفات التي سجلتها الجمعية في السادس والثامن من أيار في خلال عملية اقتراع المغتربين متوقعة وهي ضمن المعقول.محفوظ وإذ اعتبر في حديث الى صوت كل لبنان ان هذه المخالفات لا تؤثر بشكل كبير على العملية الديمقراطية ونتائجها، أشار الى انه من الممكن ان ينظر لها أي مرشح للطعن بالنتائج.وأكد محفوظ ان وزارة الخارجية كانت تتحرك سريعاً عند تسجيل الجمعية أي ملاحظة لتفادي تكرارها وحدّ المخالفات، لافتاً الى أن العديد من هيئات أقلام الاقتراع في الخارج لم تكن مدربة بشكل كافٍ.