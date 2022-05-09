"ام المعارك"… الشمال الثانية





دائرة الشمال الثانية هي "أمّ المعارك"، حيث ستخاض المعركة الانتخابية وسط تشرذم كبير في عدد اللوائح والتي بلغت 11 لائحة في ظلّ أجواء شعبية غير مشجّعة بعد تعليق الرئيس سعد الحريري العمل السياسي وعزوف تياره عن المشاركة في الاستحقاق النيابي، واعلان رئيس الحكومة نجيب ميقاتي أيضاً عزوفه عن الترشّح والذي ترافق مع دعوات الى كثافة الاقتراع لدى الطائفة السنية افساحاً في المجال للوجوه الشبابية في المجلس النيابي، وبالتالي فإن غياب قطبين أساسيين عن المعركة المفصلية انعكس سلباً لا سيما على مدينة طرابلس حيث بدا الناس حائرين ما بين ضرورة الاقتراع وبين "متل قلّتو"!

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عدد الناخبين المدرَجة اسماؤهم في لوائح الشطب يبلغ 254438 في مدينة طرابلس، و48008 في المنية، و74665 في الضنية، أي ما مجموعه 377111 ناخباً.

مقاعد الدائرة الـ 11 تتوزع على الشكل التالي: 8 مقاعد في طرابلس، 5 منها للسُّنّة، و٣ مقاعد لكلّ من العلويّين والموارنة والروم الأرثوذكس، ومقعدان للضنية، ومقعد واحد للمنية.

أبرز اللوائح في دائرة الشمال الثانية( طرابلس - المنية- الضنية) هي:

لائحة "للناس": (تحالف ميقاتي مع النائب محمد عبد اللطيف كبارة) وتضمّ عن المقعد السني في طرابلس: عبد الكريم كبارة نجل النائب محمد كبارة، أليسار حداد، وهيب ططر، جلال البقار، عفراء عيد.

عن المقعد العلوي: النائب علي درويش (لائحة الرئيس نجيب ميقاتي في انتخابات 2018) سليمان عبيد (المقعد الماروني)، قيصر خلاط (المقعد الأرثوذكسي)، كاظم الخير عن مقعد المنية، براء هرموش، وعلي عبد العزيز (الضنية)، وهي لائحة مكتملة بـ 11 مرشحاً.

لائحة "الإرادة الشعبية"( تحالف النائبين جهاد الصمد وفيصل كرامي) وهي تضمّ، بالاضافة الى الصمد عن مقعد الضنية وكرامي عن طرابلس، عن المقاعد السنية في طرابلس: طه ناجي (جمعية المشاريع)، أحمد الأمين، رامي أسوم، علي نور ،رفلي دياب (مقعد أرثوذكسي)، جورج شبطيني (مقعد ماروني)، محمد طرابلسي (مقعد علوي) ونبراس علم الدين (المنية).

لائحة "انقاذ وطن"( تحالف اللواء اشرف ريفي مع حزب القوات اللبنانية) وهي تضمّ: عن المقعد السنيّ في طرابلس أشرف ريفي، إيمان درنيقة كمالي، فوزي فري، أمين بشير وصالح المقدم( المنتدى) ، محمد شمسين (المقعد العلوي)، إيلي خوري (المقعد الماروني)، جميل عبود (مقعد الروم الأرثوذكس)، عثمان علم الدين (مقعد المنية)، بلال هرموش وأحمد الكرمة (مقعد الضنية).

لائحة "لبنان لنا" التي يترأسها النائب السابق مصطفى علوش المستقيل من تيّار "المستقبل" وتضم: ربى دالاتي، فهد المقدّم، علي الأيوبي وخالد مرعي، (عن المقاعد السنية في طرابلس) طوني شاهين (مقعد ماروني)، شيبان هيكل (مقعد أرثوذكسي)، بدر عيد (مقعد علوي)، النائب سامي فتفت وعبد العزيز الصمد (الضنية) وأحمد الخير (المنية).

اما اللوائح التي وصفت نفسها بـ"التغييرية" فضمت وجوهاً جديدة، وواجهت ارباكاً كبيراً خلال تشكيلها فأبرزها:

لائحة "التغيير الحقيقي" التي يترأسها المغترب ايهاب مطر وتضمّ وجوهاً من المجتمع المدني بدعم من "الجماعة الإسلامية"، تضمّ: عن المقاعد السنيّة إيهاب مطر، الأمين العام لـ "الجماعة الاسلامية" عزام الأيوبي، فرح حداد، أحمد المرج، زين مصطفى، طوني محفوض (مقعد الروم الأرثوذكس)، بول حامض (المقعد الماروني)، فراس سلوم (المقعد العلوي)، محمود السيد وسمير طالب (الضنية)، محمد الدهيبي (المنية).

لائحة "الاستقرار والإنماء" بدعمٍ من رجل الأعمال بهاء الحريري، وضمّت عن المقاعد السنيّة: باسل الأسطة ويونس الحسن ومايز الجندي وسوسن كسحة وديما الضناوي، ميشال خوري (المقعد الماروني)، صالح وهيب ديب (المقعد العلوي)، فادي الخير (المنية)، عبد القادر الشامي وكامل بكور (الضنية).

لائحة "الجمهورية الثالثة" برئاسة المغترب عمر حرفوش فتضمّ اليه عن المقعد السنيّ كلّاً من: ديالا أسطا، ضحى الأحمد وعبد الرحيم درغام، أحمد علي (المقعد العلوي)، جانيت فرنجية (المقعد الماروني)، محمّد عمر رزيقة (المنية)، ألفرد دورة (مقعد الروم)، ونزيه زود (الضنية).

اما اللائحة الرابعة "انتفض... للسيادة للعدالة"، وهي تضمّ عن المقاعد السنية في طرابلس: مالك مولوي، رامي فنج، مصطفى العويك، زكريا مسيكة، هند الصوفي، مرشح "الكتلة الوطنية" كميل موراني (المقعد الماروني)، حيدر ناصر (المقعد العلوي)، محمد أسوم (مقعد المنية)، غالب عثمان (الضنية).

بالاضافة الى لوائح توزعت فيها بعض مجموعات "الحراك" وأبرزها لائحة “قادرين” التي يدعمها الوزير السّابق شربل نحّاس، ولائحتي “طموح الشباب” و”فجر التغيير” التي تضم مرشّحين مغمورين.

وتشير بعض الدراسات إلى أنّ الحاصل الانتخابي هو 11258 صوتاً، وبالتالي فوز أربع لوائح بالحاصل الانتخابي، وهي "الإرادة الشعبية" التي ستنال 2,90 (3 مقاعد)، و"للناس" التي ستحظى بـ 2,68 (3 مقاعد)، و"لبنان لنا" التي ستنال 2,73 (3 مقاعد)، و"إنقاذ وطن" التي ستحظى بـ 1,71 (مقعدان ).



