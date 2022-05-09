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لبنان

وفاة الأباتي يوحنّا تابت

Lebanon 24
09-05-2022 | 02:52
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صدر عن أمانة السرّ العامة للرهبانية اللبنانية المارونية البيان التالي: "توفي قدس الأباتي يوحنّا تابت، الرئيس العام الأسبق للرهبانية اللبنانية المارونية.
 
يترأس صلاة الجنازة صاحب الغبطة والنيافة البطريرك الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي الكلي الطوبى، يوم الأربعاء في ٢٠٢٢/٥/١١، الساعة الرابعة بعد الظهر، في مقرّ الرئاسة العامة في دير مار انطونيوس-غزير.
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يُسجّى الجثمان صباح يوم الاربعاء ١١ ايّار في دير مار انطونيوس - غزير ومن ثمّ ينقل الى دير مار بطرس وبولس- العذرا، حيث يُدفن في مدافن الدير.
تقبل التعازي يومي الخميس والجمعة ١٢ و ١٣ ايّار، في مقرّ الرئاسة العامة في دير مار انطونيوس- غزير، من الساعة العاشرة صباحاً ولغاية الساعة السادسة مساء. 

لبنان

تعازي ووفيات

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