بيروت الأولى.. معركة حامية وترجيحات أولية

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يستعد أهالي بيروت في دائرة بيروت الأولى (الأشرفية والرميل والصيفي والمدور) للإستحقاق النيابي، بعدما حسمت التحالفات الإنتخابية ولادة ست لوائح بينها ثلاث للـ"المجتمع المدني" المنبثق عن ثورة17 تشرين، إضافة الى ثلاث لوائح مدعومة من الأحزاب، تتنافس على 8 مقاعد موزعة على الشكل التالي:- 3 أرمن أرثوذكس- 1 روم ارثوذكس- 1 أرمن كاثوليك- 1 ماروني- 1 روم كاثوليك- 1 الأقلياتأما في ما خص اللوائح، فلم يتمكن المجتمع المدني من الإندماج في لائحة واحدة، بل سيخوض الإنتخابات وفق لوائح مشتتة، ما سيؤدي حكماً إلى تشتت الأصوات. أما اللوائح فهي على الشكل التالي:- لائحة "لبنان السيادة" المدعومة من الكتائب ورجل الأعمال المصرفي انطون الصحناوي، وتضم النائب المستقيل نديم الجميل( ماروني) ، النائب جان طالوزيان (أرمن كاثوليك)، والمحامي نجيب ليان (روم كاثوليك)، وأسمى اندراوس (روم أرثوذكس)، وانطوان سرياني (أقليات)، وليون سمرجيان (أرمن أرثوذكس)، وآني سفريان (أرمن ارثوذكس)، وتالار مارغوسيان (أرمن ارثوذكس).- لائحة القوات اللبنانية وتحمل اسم "بيروت، نحن لها"، وتضم كلّاً من نائب رئيس مجلس الوزراء السابق المرشح عن المقعد الأرثوذكسي غسان حاصباني، والمرشح عن المقعد الماروني جورج شهوان، وجهاد بقرادوني وآرام ماليان عن مقعدَي الأرمن الأرثوذكس، وفادي نحاس عن المقعد الكاثوليكي وإيلي شربشي عن مقعد الأقليات.- لائحة تحالف التيار الوطني الحر والطاشناق وتضم النائب نقولا الصحناوي عن المقعد الكاثوليكي، النائب هاغوب ترزيان، النائب الكسندر ماطوسيان، الدكتور جورج جوفيليكيان عن الأرمن الارثوذكس، سيرج ملكونيان عن الأرمن الكاثوليك، ايلي اسود عن المقعد الماروني، كارلا بطرس عن المقعد الأرثوذكسي، وشمعون شمعون عن مقعد الأقليات.- لائحة تحالف وطني وتضم: بولا يعقوبيان(ارمن ارثوذكس)، زياد عبس(ارثوذكس)، شارل فاخوري(كاثوليك)، ماغي نانجيان وديانا اوهانيان(ارمن ارثوذكس)، بريجيت شلبيان(ارمن كاثوليك)، سينتيا زرازير(اقليات)، زياد أبي شاكر(ماروني).- لائحة "بيروت مدينتي"، تضم: ندى صحناوي(كاثوليك)، طارق عمار(ارثوذكس)، بيار الجميل(ماروني)، جاك جندو (اقليات)، ليون تلفزيان(ارمن ارثوذكس).- لائحة "مواطنون ومواطنات في دولة" وتضم: شربل نحاس(كاثوليك)، موسى خوري(موارنة)، روي ابراهيم(اقليات)، مارلين جريديني(ارثوذكس).يقترع في هذه الدائرة حوالي 134.886 ناخباً، موزعين ما بين 125.218 من المقيمين و9668 من المغتربين، من المتوقع أن يقترع منهم حوالي 44.768.وبحسب آخر الإحصاءات فان هذه الدائرة، تضم 38000 ناخباً أرمنياً ارثوذكسياً، 25700 روم ارثوذكس، 17560 من الطائفة المارونية، 13100 كاثوليك، 1300 سنة، 12000 أقليات، 7500 أرمن كاثوليك، 3852 انجيليون، 2700 شيعة.وبالعودة الى نتائج العام 2018 يمكن جلياً توقع بعض نتائج هذه الدائرة ، حيث يُرجّح حصول لائحة الكتائب على حاصل انتخابي يسمح لها بايصال النائب نديم الجميل عن المقعد الماروني، فيما ستكون القوات اللبنانية قادرة على ايصال المرشح الارثوذكسي غسان حاصباني، والتيار الوطني الحر سيؤمن حاصلا أوليا للكاثوليكي نقولا الصحناوي، إضافة الى كل من العميد جان طالوزيان عن الأرمن الكاثوليك ، مع حاصل للطاشناق سيذهب الى المرشح الارمني على لائحة التيار وآخر لبولا يعقوبيان.اما في ما يتعلق بالمقاعد الأخرى، فيلعب الحاصل الثاني او الكسور لعبتهم، فمع ضم جهاد كريم بقرادوني الى لائحة القوات بات من الممكن أن تحصل هذه اللائحة على أكثر من حاصل اضافي، ما قد يتيح لها السيطرة على مقعد الاقليات بكسر الحواصل، والذي سيذهب الى ايلي شربشي، في وقت سيسعى التيار الوطني الحر الى الاستحواذ على هذا المقعد أيضاً ، ومن خلال الكسر الأعلى اذا ما تأمن.الاّ ان الارقام الأخيرة تبقى لصناديق الاقتراع التي من المتوقع ان تشهد كثافة كبيرة يوم 15 أيار.