مرشّحو "الثورة" في الشوف انتقلوا إلى الخليج!

لوحظ خلال اليومين اللذين شهدا اقتراع المغتربين اللبنانيين، وجود عدد من المرشحين بين الناخبين.



ففي دبي، تبين أن نائب "القوات اللبنانية" جورج عقيص كان موجودا بين الناخبين، في حين سجل أيضاً حضور لمرشحي لائحة "توحدنا للتغيير" في دائرة الشوف - عاليه حليمة القعقور، مارك ضو، نجاة عون صليبا، وغادة عيد في قطر والإمارات.

Advertisement



واعتبرت ماكينات انتخابيّة عديدة إنّ وجود المرشحين بين الناخبين يعتبرُ مخالفة، إذ قد يساهم هذا الأمر في التأثير على قرار الناخب.