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لبنان

مرشّحو "الثورة" في الشوف انتقلوا إلى الخليج!

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
09-05-2022 | 03:30
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لوحظ خلال اليومين اللذين شهدا اقتراع المغتربين اللبنانيين، وجود عدد من المرشحين بين الناخبين.

ففي دبي، تبين أن نائب "القوات اللبنانية" جورج عقيص كان موجودا بين الناخبين، في حين سجل أيضاً حضور لمرشحي لائحة "توحدنا للتغيير" في دائرة الشوف - عاليه حليمة القعقور، مارك ضو، نجاة عون صليبا، وغادة عيد في قطر والإمارات. 
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واعتبرت ماكينات انتخابيّة عديدة إنّ وجود المرشحين بين الناخبين يعتبرُ مخالفة، إذ قد يساهم هذا الأمر في التأثير على قرار الناخب. 

في المقابل، قال مرجع قانوني لـ"لبنان24" إنّه "لا شيء يمنع للمرشح من ان يكون  مع الناخب يوم الانتخابات، ما يعني أن هذا الأمر لا يعدّ مخالفة للقانون". 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
المصدر: خاص "لبنان 24"

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