خلافٌ بين نائب و"مسؤول"

يسيطر التوتر على أجواء علاقة مسؤول حزبي بأحد النواب في دائرة الشوف - عاليه، وقد بدأ هذا الأمرُ قبل فترة.

ويسعى هذا المسؤول بشكل حثيث لإرضاء حزبه عبر عمل انتخابي معين يقومُ به، لاسيما أنه في انتخابات العام 2018 لم يؤدّ المطلوب منه كما يجب.

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يشار إلى أن المسؤول والنائب ينتميان إلى الجهة السياسية ذاتها .