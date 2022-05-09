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لبنان

قوى الأمن تضبط مطلوباً بالجرم المشهود.. ما هو جرمه؟

Lebanon 24
09-05-2022 | 03:15
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صــدر عــــن المديريـة العـامـة لقــوى الامــن الـداخلي ـ شعبة العـلاقـات العـامـة

البــــــلاغ التالــــــي:

في إطار المتابعة اليومية التي تقوم بها شعبة المعلومات للحدّ من عمليات ترويج المخدّرات في مختلف المناطق اللبنانية، توافرت معلومات للشّعبة حول نشاط شخص مجهول يقوم بترويج مواد مخدّرة في مناطق عدّة من قضائي المتن وكسروان.
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 على أثر ذلك، باشرت القطعات المختصّة في الشّعبة إجراءاتها الميدانية والاستعلامية لكشف هوية المشتبه به، وبنتيجة الاستقصاءات والتحريّات المكثّفة تمكّنت الشّعبة من تحديد هويته، ويدعى:

 أ. ج. (من مواليد عام 1975، فلسطيني الجنسيّة)
بتاريخ 3/5/2022، وبعد رصدٍ ومراقبة، تمكّنت إحدى دوريات الشّعبة من توقيفه، بالجرم المشهود، أثناء قيامه بترويج المخدّرات في محلّة جونية على متن سيارة نوع "كيا ريو" لون جردوني، تم ضبطها.

 بتفتيشه والسّيّارة، جرى ضبط: كيس نايلون بداخله /69،2/ غ. من مادّة حشيشة الكيف، و /262.2/ غ. من مادّة الكوكايين مقسّمة في أظرفة وعلب بلاستيكية، ومعدّة للترويج، وحقيبة سوداء لوضع المخدّرات داخلها، وصورة عن بطاقة هوية سوريّة ورخصة سوق سورية، مزوّرتَين، ومبلغ مالي، "دفاتر ورق لف سجائر"، وأجهزة خلوية.

بالتحقيق معه، اعترف بما نُسب إليه لجهة قيامه بترويج المخدّرات لعددٍ كبيرٍ من الزبائن في مناطق المتن وكسروان. كما اعترف انه استحصل على بطاقة الهوية ورخصة السوق المزورتَين ليتمكن من استئجار السيارات وترويج المخدّرات على متنها.

 أجري المقتضى القانوني بحقه، وأودع مع المضبوطات المرجع المعني، بناءً على إشارة القضاء المختص.
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