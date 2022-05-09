سامي الجميّل: مشهد اللبنانيين حول العالم "بكبّر القلب"

مشهد اللبنانيين حول العالم بكبّر القلب بحماس وإرادة استثنائية لصناعة #لبنان جديد.
تحية للماكينة الكتائبية ولكل مندوبينا على جهدن في كل دول العالم.
شكر من القلب لكل يلي أعطانا صوتو أو دعمو ومن عاهدكم انو نكون دائما أمينين على ثقتكم.#إنتخابات_المغتربين#ما_تساوموا_حاسبوا
— Samy Gemayel (@samygemayel) May 9, 2022
مشهد اللبنانيين حول العالم بكبّر القلب بحماس وإرادة استثنائية لصناعة #لبنان جديد.
تحية للماكينة الكتائبية ولكل مندوبينا على جهدن في كل دول العالم.
شكر من القلب لكل يلي أعطانا صوتو أو دعمو ومن عاهدكم انو نكون دائما أمينين على ثقتكم.#إنتخابات_المغتربين#ما_تساوموا_حاسبوا