سامي الجميّل: مشهد اللبنانيين حول العالم "بكبّر القلب"

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رّد رئيس حزب "الكتائب اللبنانيّة" سامي الجميّل عبر "تويتر": "مشهد اللبنانيين حول العالم بكبّر القلب بحماس وإرادة استثنائية لصناعة لبنان جديد. تحية للماكينة الكتائبية ولكل مندوبينا على جهدن في كل دول العالم. شكر من القلب لكل يلي أعطانا صوتو أو دعمو ومن عاهدكم انو نكون دائما أمينين على ثقتكم".وأرفق التغريدة بهاشتاغ ما تساوموا حاسبوا.