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لبنان

إقبال كثيف على مكتب الهويات في هذه المدينة!

Lebanon 24
09-05-2022 | 03:47
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أفادت مندوبة "لبنان 24" أن مكتب الهويات في مبنى سرايا طرابلس يشهد، منذ ساعات الصباح الاولى، اقبالا كثيفا من قبل المواطنين، بهدف الحصول على الهوايات قبيل الاستحقاق النيابي.
 
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