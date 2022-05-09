إقبال كثيف على مكتب الهويات في هذه المدينة!

أفادت مندوبة "لبنان 24" أن مكتب الهويات في مبنى سرايا طرابلس يشهد، منذ ساعات الصباح الاولى، اقبالا كثيفا من قبل المواطنين، بهدف الحصول على الهوايات قبيل الاستحقاق النيابي.

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