Advertisement

لبنان

ميقاتي بحث مع سفيرة فرنسا العلاقات الثنائية والأوضاع العامّة

Lebanon 24
09-05-2022 | 03:52
A-
A+
Doc-P-950368-637876904746999888.jpg
Doc-P-950368-637876904746999888.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
استقبل رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي سفيرة فرنسا في لبنان آن غريو في السراي الحكومي، قبل ظهر اليوم، وتم خلال اللقاء البحث في العلاقات الثنائية وفي الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة.
 
 
Advertisement
 
مواضيع ذات صلة
ميقاتي من وزارة الخارجية: نأمل أن تكون الانتخابات خيراً على لبنان واللبنانيين
lebanon 24
11/05/2022 09:53:44 Lebanon 24 Lebanon 24
ميقاتي: سنتعاون مع المجلس النيابي الجديد لإنجاز الملفات الأساسية والنهوض بلبنان ونأمل أن تمر الانتخابات على خير
lebanon 24
11/05/2022 09:53:44 Lebanon 24 Lebanon 24
ميقاتي: نأمل أن يتمّ تحسين واقع انتخابات المغتربين خلال المرحلة المقبلة بشكل كامل لأن صوت اللبنانيين المنتشرين مهم جداً
lebanon 24
11/05/2022 09:53:44 Lebanon 24 Lebanon 24
ميقاتي: لقاؤنا يتجدّد في 15 أيار لنكون معكم من وزارة الداخلية ونأمل أن يلبي المجلس النيابي الجديد طموحات اللبنانيين ونصل إلى التعافي
lebanon 24
11/05/2022 09:53:44 Lebanon 24 Lebanon 24

ميقاتي

لبنان

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
14:31 | 2022-05-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:00 | 2022-05-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:00 | 2022-05-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:14 | 2022-05-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:00 | 2022-05-10 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
02:45 | 2022-05-11
02:32 | 2022-05-11
02:30 | 2022-05-11
02:30 | 2022-05-11
02:15 | 2022-05-11
02:04 | 2022-05-11
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website