ميقاتي بحث مع سفيرة فرنسا العلاقات الثنائية والأوضاع العامّة

استقبل رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي سفيرة فرنسا في لبنان آن غريو في السراي الحكومي، قبل ظهر اليوم، وتم خلال اللقاء البحث في العلاقات الثنائية وفي الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة.

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