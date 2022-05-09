طقس بداية الاسبوع.. كتل هوائية دافئة بانتظارنا!

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توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا، قليل الغيوم ودون تعديل يذكر في درجات الحرارة، بينما تنخفض بشكل بسيط على الجبال وفي الداخل كما تنخفض نسبة الرطوبة بخاصة على الساحل.وجاء في النشرة الاتي:- الحال العامة: طقس ربيعي مستقر نسبياً مع درجات حرارة دون معدلاتها الموسمية يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط خلال الأيام المقبلة حتى يوم السبت حيث يتأثر بكتل هوائية دافئة.ملاحظة : معدل درجات الحرارة على الساحل لشهر أيّار بين 18و 27 درجة.-الطقس المتوقع في لبنان:الإثنين: غائم جزئياً بسحب متوسطة ومرتفعة مع ارتفاع في درجات الحرارة ، يتوقع تساقط الرذاذ بشكل متفرق في الفترة المسائية على المرتفعات الشمالية والداخلية.الثلاثاء: قليل الغيوم ودون تعديل يذكر في درجات الحرارة، بينما تنخفض بشكل بسيط على الجبال وفي الداخل كما تنخفض نسبة الرطوبة بخاصة على الساحل.الأربعاء: قليل الغيوم مع انخفاض اضافي طفيف في درجات الحرارة، وارتفاع نسبة الرطوبة و يتشكل ضباب محلي على المرتفعات مساء.الخميس: قليل الغيوم الى غائم جزئيا، مع ضباب على المرتفعات ودون تعديل يذكر في درجات الحرارة.- الحرارة على الساحل من 14 الى 25 درجة، فوق الجبال من 10 الى 21 درجة، في الداخل من 10 الى 19 درجة.- الرياح السطحية: شمالية الى شمالية شرقية ، سرعتها بين 10 و 35 كلم/س.- الانقشاع: جيد اجمالاً .- الرطوبة النسبية على الساحل: بين 40 و 70%.- حال البحر: متوسط ارتفاع الموج، حرارة سطح الماء: 21 درجة.- الضغط الجوي: 760 ملم زئبق.- ساعة شروق الشمس: 5,43- ساعة غروب الشمس: 19,27