اجتماع أمني في صيدا... ما السبب؟

التأم قبل قليل اجتماع مجلس الأمن الفرعي في سرايا صيدا برئاسة محافظ الجنوب منصور ضو وحضور قادة الأجهزة الأمنية والعسكرية والنائب العام الاستئنافي في محافظة لبنان الجنوبي القاضي رهيف رمضان، للبحث في مجريات التدابير الأمنية مع اقتراب إجراء الاستحقاق الانتخابي يوم الاحد المقبل.

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