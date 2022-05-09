20
o
بيروت
29
o
طرابلس
21
o
صور
23
o
جبيل
21
o
صيدا
22
o
جونية
21
o
النبطية
20
o
زحلة
20
o
بعلبك
21
o
بشري
21
o
بيت الدين
22
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
رياضة
صحة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
رياضة
صحة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
قاووق: لن نقبل أن يبقى مصير لبنان رهينة بيد أعدائه
Lebanon 24
09-05-2022
|
04:25
A-
A+
photos
0
A+
A-
أكد عضو المجلس المركزي في "حزب الله" الشيخ نبيل قاووق، أن "شعار نزع سلاح المقاومة هو شعار للمواجهة لا للمعالجة، وأن التدخلات المسمومة للسفارات بلغت حداً غير مسبوق، والمسؤولون مطالبون بوضع حد لها، والأسوأ من كل ذلك هو شرعنة المسؤولين للتدخلات الأميركية والسعودية".
Advertisement
وشدد الشيخ قاووق في كلمة القاها خلال الاحتفال التكريمي الذي أقامه "حزب الله" للشهيد المجاهد السيد عباس حسين مرتضى بمناسبة مرور اسبوع على استرجاع جثمانه الطاهر، وذلك في حسينية بلدة عيتا الجبل الجنوبية، في حضور مسؤول منطقة الجنوب الأولى الحاج عبد الله ناصر، وعدد من العلماء والفاعليات والشخصيات، وحشد من الأهالي، على أن "حزب الله سيعمل في المرحلة المقبلة بطريقة مختلفة لوقف التدخلات المسمومة لسفارات التحريض والفتنة"، مشيراً إلى أنهم "جربوا كل شيء لاستهداف جمهور المقاومة، وراهنوا على إبعاده عن مقاومته، وهو ما يدل على أنهم يجهلون أصالة أشرف وأطهر الناس".
وقال الشيخ قاووق إن "نفوس شعبنا أبية لا تباع ولا تشترى، ولا تخضع لتهديد ولا تسقط بترغيب، وفي 15 أيار سندفن أحلام إسرائيل ومن سار معها، وستكون محطة جديدة لجمهور المقاومة ليؤكد في مشاركته الواسعة في الانتخابات على عظيم وفائه وانتمائه وتأييده للمقاومة وسيدها".
أضاف : "نحن نتطلع للحلول في المرحلة القادمة فيما يعمل خصوم المقاومة على إطالة أمد الأزمة، والمسؤولون لا زالوا ينتظرون الضوء الأخضر الأميركي".
ولفت إلى أن "أميركا التي تحاصر كوبا وإيران وكوريا الشمالية منذ عشرات السنين، لم يرق قلبها على لبنان، والسعودية التي تجوّع 15 مليون يمني، لا ننتظر منها أن يرق قلبها أيضاً على لبنان".
وختم الشيخ قاووق مؤكداً أننا "لن نقبل أن يبقى مصير لبنان رهينة بيد أعدائه، وفي المرحلة المقبلة سنتعاطى بطريقة مختلفة في معالجة الأزمات الداخلية".
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
ممثلة لبنانية مشهورة تفاجىء متابعيها بثياب السباحة في السعودية... شاهدوا كيف بدت! (صورة)
Lebanon 24
ممثلة لبنانية مشهورة تفاجىء متابعيها بثياب السباحة في السعودية... شاهدوا كيف بدت! (صورة)
14:31 | 2022-05-10
10/05/2022 02:31:15
Lebanon 24
Lebanon 24
بضيافة جيسيكا عازار وزوجها.. اليسا تحتفل بنجاح أغنيتها (صور)
Lebanon 24
بضيافة جيسيكا عازار وزوجها.. اليسا تحتفل بنجاح أغنيتها (صور)
04:00 | 2022-05-10
10/05/2022 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
خطة "التفافية" لجنبلاط.. هكذا "سيقطفُ" الشارع السنّي في الشوف!
Lebanon 24
خطة "التفافية" لجنبلاط.. هكذا "سيقطفُ" الشارع السنّي في الشوف!
05:00 | 2022-05-10
10/05/2022 05:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
ليلى عبد اللطيف بتوقعات جديدة: مُفاجأة كبيرة في بيروت.. وهذا ما قالته عن نتائج الانتخابات النيابية والدولار (فيديو)
Lebanon 24
ليلى عبد اللطيف بتوقعات جديدة: مُفاجأة كبيرة في بيروت.. وهذا ما قالته عن نتائج الانتخابات النيابية والدولار (فيديو)
00:14 | 2022-05-11
11/05/2022 12:14:30
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد ظهورها بـ "توب" شفاف.. ملكة جمال لبنان السابقة بفستان أسود قصير جداً برفقة حبيبها الوسيم! (صور)
Lebanon 24
بعد ظهورها بـ "توب" شفاف.. ملكة جمال لبنان السابقة بفستان أسود قصير جداً برفقة حبيبها الوسيم! (صور)
03:00 | 2022-05-10
10/05/2022 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Your browser does not support the video tag.
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
02:45 | 2022-05-11
شخصية سياسية تستخدم "اسلوب التخويف"
02:32 | 2022-05-11
نقابة مكاتب السوق: معاودة العمل في 17 الحالي
02:30 | 2022-05-11
عن سابق تصوّر وتصميم... الأحزاب والتيارات تغض النظر عن وجع المواطن
02:30 | 2022-05-11
مرشح يشكو "اختلاس" امواله
02:15 | 2022-05-11
كلام جازم وإستدراكي لعون
02:04 | 2022-05-11
اشكال انتخابي في البقاع الشمالي واطلاق نار
فيديو
ليلى عبد اللطيف بتوقعات جديدة: مُفاجأة كبيرة في بيروت.. وهذا ما قالته عن نتائج الانتخابات النيابية والدولار (فيديو)
Lebanon 24
ليلى عبد اللطيف بتوقعات جديدة: مُفاجأة كبيرة في بيروت.. وهذا ما قالته عن نتائج الانتخابات النيابية والدولار (فيديو)
00:14 | 2022-05-11
11/05/2022 09:54:04
Lebanon 24
Lebanon 24
رصد سمكة التنين الغامضة الأكثر سوادا (فيديو)
Lebanon 24
رصد سمكة التنين الغامضة الأكثر سوادا (فيديو)
14:00 | 2022-05-10
11/05/2022 09:54:04
Lebanon 24
Lebanon 24
ممثلة لبنانية شهيرة تكشف: اقتربت من الموت بسبب جرعة مخدر زائدة! (فيديو)
Lebanon 24
ممثلة لبنانية شهيرة تكشف: اقتربت من الموت بسبب جرعة مخدر زائدة! (فيديو)
05:00 | 2022-05-08
11/05/2022 09:54:04
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact