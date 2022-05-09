نقيب الصيادلة بحث في مسألة تهريب الدواء مع اللواء إبراهيم

زار نقيب الصيادلة الدكتور جو سلوم المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم في مكتبه في مبنى الأمن العام، وكانت جولة أفق على الأوضاع الراهنة في لبنان.



وتطرق سلوم بحسب بيان عن مكتبه الاعلامي الى" موضوع الإستراتيجية الوطنية للقطاع الصيدلاني التي أطلقها في المؤتمر الصيدلي السنوي وأهميتها في الحفاظ على الأمن الصحي". كما شدد على "ضرورة ضبط الحدود لاسيما تهريب الدواء من والى لبنان".

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