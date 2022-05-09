في سرايا صيدا.. التئام المجلس الأمن الفرعي برئاسة ضو!

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التأم قبل قليل اجتماع مجلس الأمن الفرعي في سرايا صيدا برئاسة محافظ الجنوب منصور ضو ، وحضور قادة الأجهزة الأمنية والعسكرية والنائب العام الاستئنافي في محافظة لبنان الجنوبي القاضي رهيف رمضان .وسيتطرق المجتمعون الى مجريات التدابير الأمنية مع اقتراب إجراء الاستحقاق الانتخابي الواقع في الخامس عشر من أيار الحالي .