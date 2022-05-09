Advertisement

لبنان

لارتكابهم جرائم بيئية... هذا ما أصدرته القاضية المنفردة الجزائية في بعلبك

Lebanon 24
09-05-2022 | 04:50
A-
A+
Doc-P-950395-637876939236160594.jpg
Doc-P-950395-637876939236160594.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أصدرت القاضية المنفردة الجزائية في بعلبك لميس الحاج دياب الحكم بحق كل من شركتي تبارك وصدارة غروب، أحمد محمد الديراني وسمير محمد الديراني ومحمد الديراني ومصطفى الديراني، لارتكابهم جرائم بيئية على روافد نهر الليطاني.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
نصرالله خلال المهرجان الانتخابي في الضاحية الجنوبية لبيروت: الحضور الجماهيري اليوم وبالأمس رسالة لكل المراهنين على انقلاب بيئة المقاومة عليها
lebanon 24
11/05/2022 09:14:59 Lebanon 24 Lebanon 24
معركة إنتخابية داخل البيئة الشيعية: واقعية ام مبالغة؟
lebanon 24
11/05/2022 09:14:59 Lebanon 24 Lebanon 24
"قلق وضغط وسرية".. موظفو "تيك توك" يشكون بيئة العمل
lebanon 24
11/05/2022 09:14:59 Lebanon 24 Lebanon 24
يوم تحريج في دميت لوزير البيئة وعقيلة رئيس الحكومة وزوجات الوزراء
lebanon 24
11/05/2022 09:14:59 Lebanon 24 Lebanon 24

القاضية المنفردة الجزائية في بعلبك

بيئة

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
02:30 | 2022-05-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:31 | 2022-05-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:00 | 2022-05-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:00 | 2022-05-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:00 | 2022-05-10 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
02:04 | 2022-05-11
02:00 | 2022-05-11
01:45 | 2022-05-11
01:30 | 2022-05-11
01:15 | 2022-05-11
01:00 | 2022-05-11
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website