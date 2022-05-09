لارتكابهم جرائم بيئية... هذا ما أصدرته القاضية المنفردة الجزائية في بعلبك

أصدرت القاضية المنفردة الجزائية في بعلبك لميس الحاج دياب الحكم بحق كل من شركتي تبارك وصدارة غروب، أحمد محمد الديراني وسمير محمد الديراني ومحمد الديراني ومصطفى الديراني، لارتكابهم جرائم بيئية على روافد نهر الليطاني.

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