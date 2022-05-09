Advertisement

لبنان

الحلبي: خطوات عملية ستتخذ في الايام القليلة المقبلة للنهوض بالجامعة اللبنانية

Lebanon 24
09-05-2022 | 05:35
A-
A+
Doc-P-950407-637876960695380417.jpg
Doc-P-950407-637876960695380417.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
عرض رئيس الجمهورية العماد ميشال عون مع وزير التربية الدكتور عباس الحلبي لملفات الجامعة اللبنانية.

 واعلن الحلبي ان "خطوات عملية ستتخذ في الايام القليلة المقبلة للنهوض بالجامعة وحل القضايا العالقة".
Advertisement
المصدر: الوكالة الوطنية
مواضيع ذات صلة
رئيس الجمهورية العماد ميشال عون استقبل وزير التربية والتعليم العالي عباس الحلبي (الوكالة الوطنية)
lebanon 24
11/05/2022 09:15:08 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس الجمهورية العماد ميشال عون استقبل في قصر بعبدا نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي
lebanon 24
11/05/2022 09:15:08 Lebanon 24 Lebanon 24
نصرالله: قبل أشهر عندما دعا الرئيس ميشال عون إلى طاولة الحوار قاطعوا الحوار لأنهم لا يريدون أن ينقاشوا الاستراتيجية الدفاعية
lebanon 24
11/05/2022 09:15:08 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس الجمهورية العماد ميشال عون استقبل وزير الاتصالات جوني القرم (الوكالة الوطنية)
lebanon 24
11/05/2022 09:15:08 Lebanon 24 Lebanon 24

عباس الحلبي

ميشال عون

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
02:30 | 2022-05-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:31 | 2022-05-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:00 | 2022-05-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:00 | 2022-05-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:00 | 2022-05-10 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
02:15 | 2022-05-11
02:04 | 2022-05-11
02:00 | 2022-05-11
01:45 | 2022-05-11
01:30 | 2022-05-11
01:15 | 2022-05-11
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website