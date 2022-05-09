الحلبي: خطوات عملية ستتخذ في الايام القليلة المقبلة للنهوض بالجامعة اللبنانية

عرض رئيس الجمهورية العماد ميشال عون مع وزير التربية الدكتور عباس الحلبي لملفات الجامعة اللبنانية.



واعلن الحلبي ان "خطوات عملية ستتخذ في الايام القليلة المقبلة للنهوض بالجامعة وحل القضايا العالقة".

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