وزير الداخلية يكشف.. هذا ما يُحضّر "أمنياً" ليوم الانتخابات

أكد وزير الداخلية والبلديات بسام المولوي إن "اقتراع المغتربين تمّ بنجاح، وهذا الأمر يؤكد إصرارنا على انجاز الانتخابات النيابية التي تعني اللبنانيين جميعاً".

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كلام المولوي جاء خلال إجراء تجربة لعملية الفرز الالكتروني لنتائج الانتخابات النيابية في وزارة الداخلية، إذ قال إن "اقتراع المغتربين يؤكد أن اللبنانيين يتطلعون نحو الغد ونحو لبنان الجديد".



وأردف: "نقوم بكل ذلك من أجل أن تكون النتيجة مضمونة وشفافة ودقيقة قدر الإمكان، وأناشد المواطنين على المشاركة بكثافة في الانتخابات، وقمنا بدورنا بتشجيع المواطنين لذلك".



وتابع المولوي: "عندما يقترع المواطنون، فإنهم يكونون بذلك قد رسموا لبنان الغد، وأستغل هذه المناسبة للتوجه إلى كل القضاة والموظفين والكتبة ورؤساء الأقلام بالقول: لا تترددوا في أن تكونوا معنا يوم الاقتراع". وتابع المولوي: "عندما يقترع المواطنون، فإنهم يكونون بذلك قد رسموا لبنان الغد، وأستغل هذه المناسبة للتوجه إلى كل القضاة والموظفين والكتبة ورؤساء الأقلام بالقول: لا تترددوا في أن تكونوا معنا يوم الاقتراع".



وأعلن وزير الداخلية أنّ "التعويض سيكونُ لائقاً لجميع الموظفين والقضاة والكتبة ورؤساء الأقلام وعناصر الأسلاك العسكرية الذين يواكبون الاستحقاق الانتخابي"، وأضاف: "التعويض سيرضي الجميع وكل جهة ستأخذ حقوقها ونقداً وفي نفس الأسبوع، واستطعنا ترتيب الأمر مع وزارة المالية وشددنا على ضرورة ألا تأخذ التحويلات المالية وقتاً".



وتابع: "استطعنا أن ننجز الترتيبات اللازمة لكي يتسنى للقضاة والموظفين والكتبة ورؤساء الأقلام والأسلاك العسكرية، الحصول على تعويضاتهم نقداً وفي المكان الذي يحددونه".



ورداً على سؤال، أشار المولوي إلى أنه "تم وضع خطة أمنية بالتعاون مع جميع الأجهزة العسكرية"، وقال: "هذا الأسبوع سيكون لنا اجتماع أمني، وقد باشرنا باتخاذ كل الإجراءات المرتبطة بالأمن الاستباقي. لدينا كل التقارير عن الأماكن التي من الممكن أن تشهد توترات أو أحداث أمنية سواء قبل يوم الانتخابات أو خلاله، ونحن نعمل على منع أي توتر، وفي حال حصول أي إشكالات سنعمل على معالجتها فوراً ووفق الآليات المناسبة". ورداً على سؤال، أشار المولوي إلى أنه "تم وضع خطة أمنية بالتعاون مع جميع الأجهزة العسكرية"، وقال: "هذا الأسبوع سيكون لنا اجتماع أمني، وقد باشرنا باتخاذ كل الإجراءات المرتبطة بالأمن الاستباقي. لدينا كل التقارير عن الأماكن التي من الممكن أن تشهد توترات أو أحداث أمنية سواء قبل يوم الانتخابات أو خلاله، ونحن نعمل على منع أي توتر، وفي حال حصول أي إشكالات سنعمل على معالجتها فوراً ووفق الآليات المناسبة".