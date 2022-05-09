Advertisement

لبنان

عوازل مكشوفة واشكالات بين المناصرين.. هذه أبرز المخالفات التي سُجّلت في انتخابات المغتربين

Lebanon 24
09-05-2022 | 05:50
A-
A+
Doc-P-950417-637876976276814496.PNG
Doc-P-950417-637876976276814496.PNG photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أشار الأمين العام للجمعية اللبنانية من أجل ديمقراطية الانتخابات روني الأسعد، إلى أن جمعية "لادي" كانت موجودة الجمعة والاحد في وزارة الخارجية، ويوم الجمعة كان لديها مراقبون في 3 دول عربية ويوم الأحد في 26 دولة عربية واجنبية.
Advertisement

وأضاف في حديث اذاعي: "لاحظنا العديد من المخالفات وكلها تندرج ضمن أقسام معينة، بالاضافة الى وجود زحمة كبيرة امام مبنى القنصلية في دبي".

ولفت الى أن أبرز المخالفات التي تم تسجيلها هي بطريقة وضع العوازل في أستراليا بشكلٍ لا يضمن سلامة وسرية الإقتراع، إضافة الى وجود ضغط على الناخبين من قبل بعض الأحزاب، وأحيانا يتواصلون معهم من داخل مركز الاقتراع ويدعونهم للتصويت بشكل معين وهذا يشكّل خرقاً للصمت وللترويج الانتخابي.

وأضاف: "هناك عوازل مكشوفة يتم من خلالها تصوير أوراق الاقتراع ونشرها وهذا يُعتبر خرقاً كبيراً لحرية الاقتراع، مشيراً إلى أن على رئيس القلم في حال معرفته بها منع الانتخاب".

ولفت الى اشكال كبير حصل في بعض المراكز في فرنسا على خلفية الاقتراع وحصل خلاف بين رئيس القلم والكاتب ومن ثم تطور الى اشكال ما استدعى تدخل السفير لحله.

وشدد على أن "مراقبي لادي رصدوا موضوعاً أساسيًّا ويتخوفون من تكراره في انتخابات 15 أيار، فهيئات القلم يبدو انها ليست كلها ملمة بمندرجات القانون الانتخابي وبمسؤوليات رئيس القلم وواجباته وحقوقه"، وسأل: هل هيئات القلم في 15 أيار خضعت للتدريب الكافي؟
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
02:30 | 2022-05-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:31 | 2022-05-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:00 | 2022-05-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:00 | 2022-05-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:00 | 2022-05-10 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
02:15 | 2022-05-11
02:04 | 2022-05-11
02:00 | 2022-05-11
01:45 | 2022-05-11
01:30 | 2022-05-11
01:15 | 2022-05-11
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website