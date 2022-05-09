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لبنان

جريمة في وضح النهار... رصاصة واحدة انهت حياتها (صورة)

Lebanon 24
09-05-2022 | 06:12
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أفادت مندوبة "لبنان 24" عن اقدام عدد من المجهولين على اطلاق النار من سلاح حربي باتجاه المدعوة "حنان حسن الهق" وذلك على طريق "حوش السيد علي" في منطقة  الهرمل، ما أدى وفاتها بعد تعرضها لاصابة في رأسها.
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وتم نقلها الى "مستشفى البتول" في الهرمل.
 
 
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الهرمل

حوش السيد علي

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