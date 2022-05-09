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لبنان

بيرم: سيتم إنشاء منصة مجانية للوزارة تجمع بين العرض والطلب للمهن

Lebanon 24
09-05-2022 | 06:25
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 أقامت بلدية الخيام، احتفالاً تكريمياً لعمال البلدية، برعاية وزير العمل الدكتور مصطفى بيرم وحضور عدد من الشخصيات.
 
وأشاد بيرم بدور العمال الكبير، ورد على مطالب رئيس البلدية للعمال، وعلى تمنيات العمال بتحسين أوضاعهم، واشار الى "حصر 126 مهنة بالعامل اللبناني، وإنشاء منصة مجانية لوزارة العمل عبر تطبيق خاص سيعلن عنه قريباً، تجمع بين العرض والطلب لمهن ( العمل المنزلي- متابعة كبار السن-  جليس للأطفال) وهي مرتبطة بكل المحافظات ويستفيد منها جميع اللبنانيين".
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وتابع: "زيادة الحد الأدنى للأجور 4 أضعاف ليصبح نحو مليونين، بانتظار توقيع المرسوم من رئيس الجمهورية، والأهم التصريح عن ذلك في الضمان الاجتماعي"، لافتا الى ان "باب الاجتماعات مفتوح لتعديل بدل النقل".

وختم: "يتم العمل على تعيين مجلس إدارة جديد للضمان الاجتماعي وإعادة هيكلة بنيوية له. وهناك خطة ثلاثية من ال 2022 الى 2025 مع الجهات المانحة، من ضمنها تمكين المواطن من الوصول الى معاملته الكترونياً بدل الحضور الى الوزارة، توفيراً للوقت والجهد".


 
المصدر: الوكالة الوطنية
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