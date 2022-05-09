بري حيّا المغتربين: صوت الحق يعلو ولا يعلى عليه

Advertisement

توجه رئيس مجلس النواب نبيه بري بالتحية والتقدير للناخبين اللبنانيين المقيمين في الخارج على قيامهم بواجبهم الوطني والدستوري وإنجازهم المرحلة الأولى من استحقاق الإنتخابات النيابية وقال: "تحية إعتزاز وتقدير للبنان المقيم في أوروبا وأفريقيا والأميركيتين وآسيا وأوستراليا.. شكراً لكل من تكبد عناء السفر وقطع آلاف الأميال ليؤكد صدق وأصالة إنتمائه للبنان الوطن الذي حدوده كل الكون".وأضاف: "ننحني إجلالاً وإكباراً لكل لبناني صوّت للوائح الأمل والوفاء في كل القارات والدول خاصة من أدلوا بأصواتهم متحررين من الضغوط والقهر والتهويل والتضليل مؤكدين مجدداً أن صوت الحق يعلو ولا يعلى عليه".وختم: "التحية أيضاً موصولة للأصوات المعارضة كلاهما يجب أن يكملا الآخر ليشكلان قيمة مضافة للوطن لا بد أن يتلاقيا على قيم الديمقراطية وثقافة القبول بالآخر من أجل لبنان وإنسانه أينما كان".على صعيد آخر وبانتظار الكلمة التي سيوجهها الرئيس بري الى اللبنانيين عند الخامسة من عصر الثلاثاء، استقبل رئيس المجلس في قاعة أدهم خنجر في المصيلح وفداً شعبياً كبيراً من مدينة صور ضم ممثلين عن فعالياتها وعائلاتها الروحية والأندية والجمعيات الكشفية والشبابية في المدينة.