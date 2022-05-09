دريان عرض الاوضاع مع النقيبة القوال على رأس وفد

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استقبل مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان في دار الفتوى، وفدا من نقابة محامي الشمال برئاسة نقيبة المحامين في الشمال ماري تيريز القوال، وهنأ الوفد المفتي دريان بعيد الفطر السعيد، وتم تداول الشؤون العامة وبخاصة أوضاع مدينة طرابلس على الصعد كافة.