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لبنان

في السراي.. سلسلة لقاءات ديبلوماسية لميقاتي والاجتماعات الوزارية تتواصل

Lebanon 24
09-05-2022 | 06:38
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شهد السراي الحكومي لقاءات ديبلوماسية وإجتماعات وزارية لرئيس الحكومة نجيب ميقاتي، فاستقبل سفيرة فرنسا في لبنان آن غريو وجرى البحث في العلاقات الثنائية والأوضاع العامة في لبنان والمنطقة.
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كذلك، التقى رئيس مجلس الوزراء سفير اسبانيا في لبنان خيسوس سانتوس إغوادو.

وإجتمع الرئيس ميقاتي مع وزير الزراعة عباس الحاج حسن الذي أعلن إثر اللقاء: "تم البحث في مسألة الأمن الغذائي وخصوصا زراعة القمح، وسنقدم خطة متكاملة نعمل على تطويرها مع وزارة الاقتصاد الى الجلسة المقبلة لمجلس الوزراء لتكون هناك رؤية واضحة حول هذا الأمر، تبدأ من البذور وزراعتها وصولا الى الحصاد والشراء من المزارعين بالسعر التوجيهي".

ورداً على سؤال قال: "نعمل من اجل مضاعفة المساحات المزروعة، ودعم المزارعين وهو أمر مرتبط بدعم الهيئات المانحة، ومن الممكن أن يتراوح بين 70 و 100 في المئة".

أضاف: "إن الدعم موجود أكان في البذور المؤصلة أو التسميد والري التكميلي والحصاد او شراء المحصول من قبل مديرية الحبوب الشمندر السكري".

وإجتمع الرئيس ميقاتي مع وزير العدل القاضي هنري خوري وتم خلال اللقاء البحث في شؤون الوزارة.

وإستقبل رئيس الحكومة رئيسة لجنة التربية النيابية النائب بهية الحريري وجرى بحث الأوضاع العامة. 
 
 
صورٌ من لقاءات الرئيس ميقاتي:
 
اللقاء مع السفيرة الفرنسية:
 
 
 
اللقاء مع سفير إسبانيا
 
  
 
اللقاء مع وزير الزراعة
 
 
 
اللقاء مع وزير العدل
 
 
 
 
 
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