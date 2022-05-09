هل تقفل الادارات العامة يومي الجمعة والأثنين المقبلين؟

أكدت مصادر معنية لـ"لبنان 24" أن لا صحة لما يتم تداوله من أخبار عن إمكانية إقفال الإدارات الرسمية يومي الجمعة والأثنين المقبلين بسبب الإنتخابات النيابية يوم الأحد في ١٥ أيار.

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