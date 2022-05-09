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لبنان

هل تقفل الادارات العامة يومي الجمعة والأثنين المقبلين؟

Lebanon 24
09-05-2022 | 06:51
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أكدت مصادر معنية لـ"لبنان 24"  أن لا صحة لما يتم تداوله من أخبار عن إمكانية إقفال الإدارات الرسمية يومي الجمعة والأثنين المقبلين بسبب الإنتخابات النيابية يوم الأحد في ١٥ أيار.
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