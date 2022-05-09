بعد تخلية سبيله... ايلي هيكل ممنوع من مغادرة منزله الا في هذا التاريخ

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أصدرت الهيئة الإتهامية في بيروت المؤلفة من القاضي ماهر شعيتو رئيساً، والمستشارين جوزف بو سليمان ومحمد شهاب منتدباً ، قراراً قضى بقبول الإستئنافين بالشكل وبالأساس جزئياً، وتصديق القرار المستأنف لجهة ترك المدعى عليه إيلي فادي هيكل لقاء كفالة مالية ضامنة قدرها خمسة ملايين ليرة لبنانية، وتعديله من خلال إلزام المدعى عليه إلتزام الإقامة في بلدة أدونيس، ومنعه من مبارحة البلدة مدة عشرين يوماً من تاريخ تبليغه هذا القرار، تحت طائلة إصدار مذكرة توقيف في حقه في حال إخلاله بهذا الموجب عملاً بالمادة 111 (أصول جزائية)، وتكليف فصيلة درك زوق مصبح تنفيذ هذا القرار وتنظيم محضر بهذا الصدد.كما قضى القرار بالسماح لهيكل يوم 15/5/2022 بمغادرة بلدة أدونيس بحريته إبتداء من الساعة التاسعة صباحاً والعودة اليها عند الساعة الخامسة عصراً كحدٍ أقصى، بهدف التوجه الى مركز الإقتراع المحدد له بحسب محل قيده للمشاركة في الإنتخابات النيابية في حال رغب بذلك، على أن يبلغ فصيلة درك زوق مصبح برغبته تلك في اليوم السابق، ويعلمها بعودته فوراً.