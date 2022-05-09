في الضاحية... شبكة تروّج المخدّرات

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صـدر عـن المديـرية العامـة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامـةالبلاغ التالي:بتاريخ 21-4-2022، تمكّنت دورية من فصيلة حارة حريك في وحدة الدّرك الإقليمي، من توقيف شخصَين أثناء قيامهما بعملية تسليم كميّة من المواد المخدّرة، وهما:ح. م. (من مواليد عام11966، لبناني)ن. أ. (من مواليد عام 1988، سوريّة)بالتحقيق معهما، اعترفا بترويج المخدّرات في عددٍ من مناطق الضاحية الجنوبية، بالاشتراك مع ثلاثة أشخاص آخرين مقيمين في أماكن مختلفة في الضاحية.بنتيجة التحريّات والاستقصاءات، التي نفّذتها دوريات الفصيلة المذكورة، تمكّنت من توقيف الشركاء الثلاثة، وقد اعترفوا بما نُسِبَ إليهم، وهم كلٌّ من:م. أ. (من مواليد عام 1984، لبناني)ع. ب. (من مواليد عام 1990، لبناني)ت. س. (من مواليد عام 1992، سورية)تمّ ضبط كميّة /2500/ ظرف، معدّة للترويج، تحتوي على مواد مخدّرة (باز الكوكايين، هيرويين، حشيشة الكيف، وسالفيا)، و/220/ حبّة مخدّرة من أنواع مختلفة.أُودع الموقوفون والمضبوطات مكتب مكافحة المخدّرات المركزي في وحدة الشرطة القضائية، للتوسّع بالتّحقيق معهم، بناءً على إشارة القضاء المختصّ.