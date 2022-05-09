مرشح "يستعطف" الناخبين ​

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أفادت المعلومات أن أحد المرشحين يقوم في الفترة الأخيرة بالترويج لامكان خسارته في الانتخابات النيابية وحلول مرشح خصم له نائبا ،معللا السبب بطبيعة التحالفات المتوفرة على لائحته وطبيعة القانون الانتخابي.ولا يخفي المرشح انه كان على دراية بامكان السقوط منذ تأليف اللائحة، لكنه فضّل المصلحة الوطنية على مصلحته الخاصة.وفي السياق، أشار متابعون الى ان اثارة المرشح موضوع الخسارة يمكن وضعه في خانة استعطاف الرأي العام في القضاء ومحاولة شد عصب الناخبين المناصرين له الذين تتجه نسبة منهم الى عدم الاقتراع.