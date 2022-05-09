في محافظة عكار.. تشكيل لجنة القيد العليا واللجان الابتدائية للانتخابات

أفادت "الوكالة الوطنية للإعلام" بأنه تمّ تشكيل لجنة القيد العليا في محافظة عكار ولجان القيد الابتدائية للانتخابات النيابية المقررة في 15 أيار 2022، في دائرة الشمال الأولى - عكار، على الشكل الآتي:
أ - لجنة القيد العليا الأساسية لدائرة الشمال الأولى عكار
القاضية سهى الحسن ( رئيسا )
القاضي ميشال معوض ( عضوا)
المفتش جورج العم ( عضوا)
سامية عبد الفتاح شعبان ( مقررة)
- لجنة القيد العليا الإضافية لدائرة الشمال الأولى عكار:
القاضي فادي العنيسي ( رئيسا)
القاضي حسين العبدالله ( عضوا )
المفتش رشاد السنكري ( عضوا )
زياد خضر عز الدين ( مقررا)
ب- لجان القيد الإبتدائية في دائرة الشمال الأولى عكار:
اللجنة الأولى تألفت من:
طارق صادق ( قاض) رئيسا
طارق نبيل خبازي ( رئيس بلدية بزبينا) عضوا
عمر رؤوف نافع ( موظف الأحوال الشخصية ) مقررا
اللجنة الثانية تألفت من:
لطيف نصر ( قاض) رئيسا
محمد خالد ياسين ( عضو مجلس بلدية البرج) عضوا
حبيب سهيل موسى ( موظف الأحوال الشخصية ) مقررا
اللجنة الثالثة تألفت من :
جوليا عبدالله ( قاضية)
جميل خليل خوري ( رئيس بلدية جبرايل ) عضوا
مايا أحمد كريم ( موظفة الأحوال الشخصية ) مقررة
اللجنة الرابعة تألفت من:
طوني فنيانوس ( قاض) رئيسا
محمد سعيد الأسمر ( رئيس بلدية مجدلا ) عضوا
ناتالين محمد مظلوم ( موظفة في الأحوال الشخصية) مقررة
اللجنة الخامسة تألفت من:
محمد معطي ( قاض) رئيسا
بول الياس سعود ( رئيس بلدية الشقدوف ) عضوا
جاندرك جوزف دعبول (موظف في الأحوال الشخصية ) مقررا
اللجنة السادسة تألفت من:
كابي شاهين ( قاض) رئيسا
حسان عبد الوهاب قدور (عضو مجلس بلدية ببنين ) عضوا
مارون جوزيف اغناطيوس ( موظف الأحوال الشخصية ) مقررا .