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لبنان

في محافظة عكار.. تشكيل لجنة القيد العليا واللجان الابتدائية للانتخابات

Lebanon 24
09-05-2022 | 07:49
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أفادت "الوكالة الوطنية للإعلام" بأنه تمّ تشكيل لجنة القيد العليا في محافظة عكار ولجان القيد الابتدائية للانتخابات النيابية المقررة في 15 أيار 2022، في دائرة الشمال الأولى - عكار، على الشكل الآتي:
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أ - لجنة القيد العليا الأساسية لدائرة الشمال الأولى عكار
القاضية سهى الحسن ( رئيسا )
القاضي ميشال معوض ( عضوا) 
المفتش جورج العم ( عضوا)
سامية عبد الفتاح شعبان ( مقررة)
 
- لجنة القيد العليا الإضافية لدائرة الشمال الأولى عكار:
القاضي فادي العنيسي ( رئيسا)
القاضي حسين العبدالله ( عضوا )
المفتش رشاد السنكري ( عضوا )
زياد خضر عز الدين ( مقررا)
 
ب- لجان القيد الإبتدائية في دائرة الشمال الأولى عكار:

اللجنة الأولى تألفت من:
طارق صادق ( قاض) رئيسا
طارق نبيل خبازي ( رئيس بلدية بزبينا) عضوا
عمر رؤوف نافع ( موظف الأحوال الشخصية ) مقررا
 
اللجنة الثانية تألفت من:
لطيف نصر ( قاض) رئيسا 
محمد خالد ياسين ( عضو مجلس بلدية البرج) عضوا
حبيب سهيل موسى ( موظف الأحوال الشخصية ) مقررا
 
اللجنة الثالثة تألفت من :
جوليا عبدالله ( قاضية)
جميل خليل خوري ( رئيس بلدية جبرايل ) عضوا
مايا أحمد كريم ( موظفة الأحوال الشخصية ) مقررة
 
اللجنة الرابعة تألفت من:
طوني فنيانوس ( قاض) رئيسا
محمد سعيد الأسمر ( رئيس بلدية مجدلا ) عضوا
ناتالين محمد مظلوم ( موظفة في الأحوال الشخصية) مقررة
 
اللجنة الخامسة تألفت من:
محمد معطي ( قاض) رئيسا 
بول الياس سعود ( رئيس بلدية الشقدوف ) عضوا
جاندرك جوزف دعبول (موظف في الأحوال الشخصية ) مقررا

اللجنة السادسة تألفت من:
كابي شاهين ( قاض) رئيسا 
حسان عبد الوهاب قدور (عضو مجلس بلدية ببنين )  عضوا
مارون جوزيف اغناطيوس ( موظف الأحوال الشخصية ) مقررا .
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