في محافظة عكار.. تشكيل لجنة القيد العليا واللجان الابتدائية للانتخابات

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أفادت "الوكالة الوطنية للإعلام" بأنه تمّ تشكيل لجنة القيد العليا في محافظة عكار ولجان القيد الابتدائية للانتخابات النيابية المقررة في 15 أيار 2022، في دائرة الشمال الأولى - عكار، على الشكل الآتي:أ - لجنة القيد العليا الأساسية لدائرة الشمال الأولى عكارالقاضية سهى الحسن ( رئيسا )القاضي ميشال معوض ( عضوا)المفتش جورج العم ( عضوا)سامية عبد الفتاح شعبان ( مقررة)- لجنة القيد العليا الإضافية لدائرة الشمال الأولى عكار:القاضي فادي العنيسي ( رئيسا)القاضي حسين العبدالله ( عضوا )المفتش رشاد السنكري ( عضوا )زياد خضر عز الدين ( مقررا)ب- لجان القيد الإبتدائية في دائرة الشمال الأولى عكار:اللجنة الأولى تألفت من:طارق صادق ( قاض) رئيساطارق نبيل خبازي ( رئيس بلدية بزبينا) عضواعمر رؤوف نافع ( موظف الأحوال الشخصية ) مقررااللجنة الثانية تألفت من:لطيف نصر ( قاض) رئيسامحمد خالد ياسين ( عضو مجلس بلدية البرج) عضواحبيب سهيل موسى ( موظف الأحوال الشخصية ) مقررااللجنة الثالثة تألفت من :جوليا عبدالله ( قاضية)جميل خليل خوري ( رئيس بلدية جبرايل ) عضوامايا أحمد كريم ( موظفة الأحوال الشخصية ) مقررةاللجنة الرابعة تألفت من:طوني فنيانوس ( قاض) رئيسامحمد سعيد الأسمر ( رئيس بلدية مجدلا ) عضواناتالين محمد مظلوم ( موظفة في الأحوال الشخصية) مقررةاللجنة الخامسة تألفت من:محمد معطي ( قاض) رئيسابول الياس سعود ( رئيس بلدية الشقدوف ) عضواجاندرك جوزف دعبول (موظف في الأحوال الشخصية ) مقررااللجنة السادسة تألفت من:كابي شاهين ( قاض) رئيساحسان عبد الوهاب قدور (عضو مجلس بلدية ببنين ) عضوامارون جوزيف اغناطيوس ( موظف الأحوال الشخصية ) مقررا .