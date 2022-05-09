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لبنان

للمواطنين.. تذكيرٌ بشأن قرارين من "الداخليّة"

Lebanon 24
09-05-2022 | 08:29
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عملاً بقراري وزير الداخليّة والبلديات بسام المولوي الصادرين بتاريخ 26 نيسان الماضي، نذكر المواطنين بأن "المطاعم والمقاهي تقفل أبوابها عند الساعة الواحدة من بعد منتصف ليل السبت الذي يسبق العملية الانتخابية".
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كذلك، نذكر المواطنين بأنه يُمنع تجوّل الدراجات النارية في مختلف المناطق اللبنانية، وذلك اعتباراً من الساعة 7 من صباح يوم الأحد 15 أيار 2022 ولغاية الساعة 12 ليلاً من يوم الانتخاب.
 
 
 
 
 
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