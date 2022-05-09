تغريدةٌ جديدة من وهاب.. هذا ما قاله عن الانتخابات

غرّد رئيس حزب "التوحيد العربي" الوزير السابق وئام وهاب عبر حسابه على "تويتر" قائلاً: "هذه الإنتخابات لعبة وسخة يتعاطى فيها أناسٌ وشخصيات وأحزاب أوسخ منها وإني أشعر بالخجل وأنا أشارك فيها".

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