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لبنان

"الأمن الفرعي" جنوباً: للتنسيق والتعاون بين الأجهزة ضماناً لأمن العملية الانتخابية

Lebanon 24
09-05-2022 | 09:33
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ترأس قبل ظهر اليوم محافظ الجنوب منصور ضو قبل ظهر اليوم إجتماعاً لمجلس الأمن الفرعي في سرايا صيدا، في حضور النائب العام الاستئنافي في الجنوب القاضي رهيف رمضان وقادة الأجهزة العسكرية والأمنية في محافظة لبنان الجنوبي.  

وتم خلال الاجتماع اتخاذ القرارات التالية: أولاً: التنسيق والتعاون مع الأجهزة كافة لضمان أمن العملية الإنتخابية وسلامتهاثانياً: تأكيد قرار منع سير الدراجات النارية في مدينة صيدا استناداً الى قرار مجلس الأمن الفرعي السابق بهذا الشأن"

كما قرر المجتمعون إبقاء اجتماعاتهم مفتوحة لمواكبة أي تطور.

 
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